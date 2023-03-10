Собянин рассказал о благоустройстве в районе МГТУ им. Баумана

Это крупнейший проект создания качественной городской среды

Крупнейшим проектом создания качественной городской среды в центре Москвы станет благоустройство 13 улиц и переулков в районе МГТУ им. Баумана. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Как написал градоначальник в своем личном блоге, весной и летом 2023 года планируется привести в порядок Бауманскую, 2-ю Бауманскую, Малую Почтовую и Ладожскую улицы, Бригадирский, Старокирочный, Госпитальный, Денисовский, Малый Гавриков, Спартаковский, Гарднеровский переулки, Проектируемый проезд № 1106 и Хомутовский тупик.

С одной стороны, продолжается благоустройство улиц Басманного и Красносельского районов, которое начали в 2022 году. С другой стороны – это важнейшая часть проекта развития Бауманского университета, главного технического вуза страны.

В 2023-24 гг. по обоим берегам Яузы будет построен новый кампус МГТУ – современные здания исследовательских центров, научной библиотеки и общежитий общей площадью порядка 170 тыс. кв. м. В 2022 году были открыты два первых корпуса – Инжиниринговый центр наземных транспортно-технологических систем и Центр биомедицинских систем и технологий. Продолжается строительство еще нескольких корпусов МГТУ им. Баумана.

В этом районе также планируется создать комфортные условия для пешеходов, организовать места отдыха с лавочками. Пассажиры общественного транспорта смогут воспользоваться новыми остановочными павильонами с зарядными слотами и информационными табло, а автомобилисты – более удобными парковками.

Благоустройство оживит этот старый московский район и придаст новый шарм его многочисленным улицам и переулкам, подчеркнул мэр Москвы.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Воробьевская набережная станет 37-й набережной Москвы-реки, которую столичные власти привели в порядок за последние годы, создав многокилометровые прогулочные маршруты.

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