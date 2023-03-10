Российские силы развивают наступление на артемовском направлении

Украинские радикалы отступают

Последние данные о ситуации в Донбассе. Российские штурмовые отряды развивают наступление на артемовском направлении. Наиболее ожесточенные бои сейчас идут в южных кварталах города. Украинские националисты периодически предпринимают безуспешные попытки контратаковать, но лишь множат свои потери. Не в силах противник сдержать натиск наших подразделений и в окрестностях Кременной. Отступая, радикалы, не задумываясь, бросают не только оборудованные позиции и технику, но и раненых.

Выстрел. Сразу отход. На смену одному бойцу через секунды на бруствер поднимается другой. С флангов десантники открывают шквальный огонь из автоматов. Контратака боевиков на позиции российских войск под Кременной захлебнулась, едва начавшись.

Из засады по националистам практически в упор бьет пушка. Потеряв несколько человек, группа убегает в лес. Ей вдогонку летят снаряды. Боевики бросили свой опорный пункт. И тела убитых.

В Артемовске в районе Забахмутка посреди улицы подбитый американский БМП. Накануне только в этом квартале спецназовцы уничтожили три танка и бронемашину. Трехэтажное здание, где у националистов был пункт дислокации, бойцы накрыли точечными залпами артиллерии. Наружу выбрались только три человека. Остальные, кто пытался держать оборону, так и остались под завалами.

Российские передовые отряды упорно прорываются к центру Артемовска. Боевики пытаются контратаковать. Но каждая вылазка заканчивается только потерями. И никакого успеха ВСУ не приносит. По оценкам военных, в артемовском котле, когда окружение группировки националистов будет полностью завершено, а все отходы из города отрезаны, могут оказаться более пяти тысяч радикалов.

В Авдеевке российские подразделения штурмуют позиции боевиков в частном секторе. Технику среди заброшенных домов и развалин развернуть сложно. Поэтому выбивать националистов приходится в ближнем бою. И как бы ни было трудно, главное, говорят командиры, что наступление на авдеевскую группировку не останавливается ни на один день.

Впереди - самый опасный и одновременно хорошо укрепленный участок ВСУ. Авдеевская промзона. По сути, это десятки гектаров заброшенных предприятий. В каждом цеху, складе, административном корпусе - бетонные доты, подземные переходы, огневые точки. В ангарах спрятаны танки и пушки. На крышах - позиции снайперов и расчетов переносных зенитных комплексов. Ключевой объект в линии обороны националистов - коксохимический комбинат. И украинские власти делают все, чтобы превратить его во второй "Азовсталь".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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