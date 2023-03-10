Россия опубликует переписку с ФРГ, Данией и Швецией по "Северным потокам"

Западные СМИ винят во всем "украинских диверсантов"

Новые публикации в западных СМИ о "Северных потоках" - попытка отвлечь внимание от реальных причин терактов. Об этом заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Москву по-прежнему не допускают к расследованию. В доказательство своих слов в ближайшее время наши дипломаты опубликуют переписку с властями Германии, Швеции и Дании.

После нескольких месяцев молчания западную прессу как прорвало. Не проходит ни дня без обнародования новых подробностей вокруг теракта на "Северных потоках". Версии вплетаются одна в другую с той лишь целью, чтобы у всех сомневающихся уж точно отпали все вопросы: виноваты украинские диверсанты. Журналисты немецкого издания Spiegel раскопали даже марку плавучего средства, на котором группа всё и провернула.

Из материала журнала следует, что организаторы диверсии якобы арендовали 15-метровую яхту модели Bavaria Cruiser 50 через какую-то чартерную фирму с острова Рюген. Версия в целом совпадает с выдвинутой ранее ARD и Zeit. Вот только некоторые эксперты отмечают, что та самая яхта, о которой говорят анонимные источники, физически не могла пройти по указанному маршруту - на пути следования ей пришлось бы идти по мелководью, которое суда подобного размера обычно предпочитают обходить стороной. Впрочем, даже среди огромного количества новой информации остаётся одна константа. Россию всё так же держат за рамками расследования.

"Северные потоки" - тема для западных политиков довольно скользкая. Сейчас, пока иностранные СМИ находятся в лихорадочном поиске единой правдоподобной версии, лучше вообще данный вопрос не поднимать. Тем более, на европейском континенте у населения и так уже поутихло желание поддерживать Украину и в печали, и в радости, и требуют переговоров. Масла в огонь подливают немецкие чиновники: добиться мира можно только одним способом - ещё большим количеством оружия.

Политик немецкой партии зелёных Катрин Гёринг-Экардт предупреждает, что поддержка Киева среди населения Германии существенно снижается. Однако она продолжает напоминать, что мир в данной ситуации может быть достигнут исключительно путём поставок на Украину оружия. Если бы Украина больше не смогла защищать себя, это стало бы "огромной проблемой" для безопасности остальной Европы.

Благополучие своих же граждан европейских политиков, очевидно, не сильно заботит. В Великобритании, где население столкнулось с самой большой за последние десятки лет инфляцией, а экономика уверенным шагом входит в рецессию, неожиданно узнали, что от антироссийских санкций пока только они и страдают. Журналисты Daily Mail отправили своих репортёров под прикрытием в британский супермаркет и на рынок в Перми. Увиденное привело их в ужас.

Получается, коллективная западная мантра, что во всех бедах на земле виновата Москва и лично Путин, всё чаще болезненно разбивается о реалии, что, безусловно, не добавляет очков воинствующим русофобам. Это, кажется, начали понимать и в Америке. Джо Байден, вспоминая в своём выступлении Дональда Трампа, ненамеренно назвал его "будущим президентом США".

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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