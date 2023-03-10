Грузинская оппозиция запланировала новый митинг у стен парламента

Законопроект об иноагентах в пятницу рассмотрят во втором чтении

Грузинская оппозиция в пятницу проведёт новый митинг у стен парламента. Ночная демонстрация завершилась мирно, в отличие от акций предыдущих дней.

Тысячи противников действующей власти на проспекте Руставели отмечали решение правящей партии отказаться от законопроекта об иноагентах. Сегодня его рассмотрят во втором чтении, но проголосуют против, заранее заявили депутаты парламентского большинства.

Впрочем, этого активистам уже мало. Теперь они требуют отставки правительства. Американский Госдеп в очередной раз поддержал протестующих. Спикер ведомства напомнил: инициатива не совместима с евроатлантическими и грузинскими ценностями. Хотя в самих США аналогичный закон действует более 80 лет.

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