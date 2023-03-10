Очевидцы рассказали о стрельбе в Гамбурге

Ведется следствие

В немецком Гамбурге расследуют обстоятельства нападения на участников экстремистской религиозной организации. Неизвестный ворвался в здание и открыл огонь по сектантам. Погибли 7 человек. Десятки ранены. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Точные мотивы преступника не ясны. Сам он, предположительно, мёртв.

Район Альстердорф на севере Гамбурга, девять часов вечера. Местный житель прямо из окна своей квартиры снял момент нападения.

"Я услышал выстрелы и подошёл к окну, чтобы посмотреть, что происходит и увидел мужчину с дробовиком или ружьём. Я начал снимать на мобильник, и только когда приблизил кадр понял, что кто-то стреляет. Я слышал 25 выстрелов", - рассказал очевидец.

В результате нападения на центр Свидетелей Иеговы (религиозной организации, запрещённой в России) погибли семь человек, 24 получили ранения, семь из них - тяжёлые. Правоохранители прибыли на место практически сразу - одна из групп возвращалась в свое отделение, расположенное в этом районе. Услышав стрельбу, они развернули машины.

"Я уже собрался звонить в полицию, как приехали десятки полицейских машин. Они оцепили территорию и вошли в здание. И только когда приехала полиция, раздался ещё один выстрел", - говорит очевидец.

Жителям запретили выходить из домов и пользоваться мобильной связью без необходимости, чтобы не перегружать сеть.

По одной из версий, нападавший покончил с собой. Мотивы пока неизвестны. Полиция оценивает случившееся как "массовое убийство на почве одержимости".

Александра Панина, "ТВ Центр".

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