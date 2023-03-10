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Очевидцы рассказали о стрельбе в Гамбурге

11:48
  • пятница
  • 10 марта 2023

Ведется следствие

В немецком Гамбурге расследуют обстоятельства нападения на участников экстремистской религиозной организации. Неизвестный ворвался в здание и открыл огонь по сектантам. Погибли 7 человек. Десятки ранены. Несколько пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Точные мотивы преступника не ясны. Сам он, предположительно, мёртв.
Семь человек погибли в результате стрельбы в Гамбурге

Район Альстердорф на севере Гамбурга, девять часов вечера. Местный житель прямо из окна своей квартиры снял момент нападения.

"Я услышал выстрелы и подошёл к окну, чтобы посмотреть, что происходит и увидел мужчину с дробовиком или ружьём. Я начал снимать на мобильник, и только когда приблизил кадр понял, что кто-то стреляет. Я слышал 25 выстрелов", - рассказал очевидец.

В результате нападения на центр Свидетелей Иеговы (религиозной организации, запрещённой в России) погибли семь человек, 24 получили ранения, семь из них - тяжёлые. Правоохранители прибыли на место практически сразу - одна из групп возвращалась в свое отделение, расположенное в этом районе. Услышав стрельбу, они развернули машины.

"Я уже собрался звонить в полицию, как приехали десятки полицейских машин. Они оцепили территорию и вошли в здание. И только когда приехала полиция, раздался ещё один выстрел", - говорит очевидец.

Жителям запретили выходить из домов и пользоваться мобильной связью без необходимости, чтобы не перегружать сеть.

По одной из версий, нападавший покончил с собой. Мотивы пока неизвестны. Полиция оценивает случившееся как "массовое убийство на почве одержимости".

Александра Панина, "ТВ Центр".

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