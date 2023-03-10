Стартовал полуфинал конкурса "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика"

Лучшие проекты попадут в финал

В Ростове-на-Дону стартовал первый полуфинал конкурса "Лидеры возрождения. Луганская Народная Республика". Участникам предстоит продемонстрировать свои передовые разработки и проекты. Лучшие попадут в финал.

Победители конкурса получат гранты на обучение, а также пройдут специальные образовательные программы и будут включены в кадровый резерв. В республике, которая вернулась к мирной жизни и проходит этапы восстановления во всех сферах экономики, грамотные менеджеры очень востребованы.

"Лидеры возрождения" - это часть конкурса управленцев "Лидеры России", который направлен на поиск и обучение квалифицированных руководителей для восстановления новых регионов.

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