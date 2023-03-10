В Красногорске открыли новое здание Госархива кинофотодокументов

С новым зданием архив получил дополнительные возможности для работы

Сегодня профессиональный праздник у работников российских архивов. Дату в нашей стране официально отмечают в 20-й раз.

К юбилею в подмосковном Красногорске открыли новое здание Государственного архива кинофотодокументов. Это крупнейшее в России и одно из самых больших в мире хранилищ, в фондах которого около полутора миллионов материалов - исторических снимков и фильмов, датированных начиная с середины 19 века.

И теперь с новым зданием архив получил дополнительные возможности для работы в нем профессиональных историков, журналистов, кинематографистов, а также сможет привлечь молодежь.

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