Зрители ТВЦ помогли собрать средства на лечение Кирилла Елизарова

Мальчику требуется дорогостоящий препарат

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita благодарят всех, кто не остался равнодушным и помог собрать средства на лечение 9-летнего Кирилла Елизарова. Его историю мы рассказывали накануне.

Мальчик борется со страшной болезнью - острым лимфобластным лейкозом. Он уже перенёс семь курсов химиотерапии и трансплантацию костного мозга. Чтобы победить недуг и вернуться к обычной жизни, Кириллу требуется дорогостоящий препарат. И благодаря вам у семьи есть эти деньги. Вся необходимая сумма собрана.

Слова благодарности от мамы Кирилла: "Вы просто наши волшебники! Я хочу выразить Вам огромную благодарность за помощь моему сыну! Сбор закрыт, и мы готовы идти дальше, а главное — побеждать! Я очень благодарна каждому из Вас! Дай Бог Вам всем здоровья! Только с помощью таких волшебников, как Вы, мы сможем победить эту болезнь. Теперь у нас будет наш препарат, и мне сложно передать словами радость за сына, а все благодаря вам! Огромное спасибо за поддержку и за то, что верите в нас!"

Но у фонда много других подопечных, которым срочно нужна поддержка. Помочь просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта мобильного телефона. Или можно отсканировать QR-код, расположенный на экране, и выбрать удобный способ.

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

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