Молдавия предложила России забрать боеприпасы из Приднестровья

В ПМР осталось более 20 тысяч тонн боеприпасов

Крупный склад оружия в Приднестровье, принадлежащий России, должен быть эвакуирован. Такое мнение в пятницу, 10 марта, высказал министр обороны Молдавии Анатолий Носатый.

Глава молдавского Минобороны выразил мнение в интервью телеканалу Jurnal TV, что Россия должна вывезти или ликвидировать на месте боеприпасы, хранящиеся в Приднестровье — "что можно вывезти, пусть вывозят, а что представляет опасность для эвакуации, должно быть утилизировано в установленном порядке".

Принимать решение и соответствующие действия, по мнению Носатого, нужно "на основании четкого анализа".

На складах в районе села Колбасны Рыбницкого района Приднестровья хранится около 20 тысяч тонн боеприпасов, которые свозили туда после вывода советских войск из европейских стран. Эксперты подсчитали, что в случае взрыва ударная волна может преодолеть расстояние свыше 50 км, а разрушения будут сравнимы с последствиями землетрясения магнитудой до 7,5.

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