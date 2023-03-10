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Власти Рязани объяснили срабатывание систем оповещения

10:22
  • пятница
  • 10 марта 2023

Никакую тревогу в городе не объявляли

Сирена самопроизвольно включилась в Рязани из-за сбоя на оборудовании системы оповещения. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказали в пресс-службе администрации города.
В России перенесли проверки систем оповещения

Местные СМИ сообщили, что утром в пятницу на улицах Рязани сработала система оповещения. Жители города писали в социальных сетях, что сирену слышали в разных районах.

В рязанской городской администрации пояснили, что произошел сбой на оборудовании оповещения, что привело к самопроизвольному включению сирен. Причина инцидента выясняется, сообщает РИА Новости.

28 февраля в МЧС опровергли введение режима воздушной тревоги в ряде российских регионов. В ведомстве объяснили, что срабатывание систем оповещения, которое вызвало такие предположения, произошло в результате взлома серверов радиостанций и телеканалов в некоторых субъектах Российской Федерации.

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