Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

В России ценят вклад лидера КНР в двусторонние отношения
Президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на пост председателя КНР.
Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания заслуг главы Китая и огромной поддержки выбранного Си Цзиньпином курса. В России высоко ценят его личный вклад в упрочение отношений между двумя странами.
"Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах", - говорится в сообщении Кремля.
Путин пожелал Си Цзиньпину новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.
Ранее стало известно, что 70-летний Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, избранным на третий срок.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"