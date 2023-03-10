Путин поздравил Си Цзиньпина с переизбранием

В России ценят вклад лидера КНР в двусторонние отношения

Президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на пост председателя КНР.

Решение Всекитайского собрания народных представителей является свидетельством признания заслуг главы Китая и огромной поддержки выбранного Си Цзиньпином курса. В России высоко ценят его личный вклад в упрочение отношений между двумя странами.

"Уверен, что, действуя сообща, мы обеспечим наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах", - говорится в сообщении Кремля.

Путин пожелал Си Цзиньпину новых успехов в государственной деятельности, крепкого здоровья и благополучия.

Ранее стало известно, что 70-летний Си Цзиньпин стал первым в истории председателем КНР, избранным на третий срок.

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