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Захарова предложила дать Зеленскому "Оскар"

10:37
  • пятница
  • 10 марта 2023

Президент Украины играет в срежиссированном Западом спектакле

Академии киноискусств США следовало бы наградить президента Украины Владимира Зеленского премией "Оскар" за исполнение роли монстра в американском сериале ужасов. Такое мнение в пятницу. 10 марта, высказала официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.
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Чиновница прокомментировала в своем Telegram-канале сообщения о том, что академия киноискусств США вновь отказалась предоставить Зеленскому возможность выступить с видеообращением на церемонии вручения премии "Оскар".

Захарова иронически заявила "вот же подлецы", отметив, что "Зеленскому не то что выступать надо на церемонии вручения "Оскара", ему пора саму премию дать".

По мнению представителя МИД России, президент Украины заслужил награду за то, что "зависимый от Вашингтона и препаратов монстр воплощен им гиперреалистично".

Ранее бывший советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин предложил выдвинуть обвинения действующему главе государства за его работу на российском телевидении. Соскин напомнил, "как он (Зеленский) выступал шоуменом в России в новогодних программах в 2013-2014 годах и так далее, как он прославлял там Путина и прочих".

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Мария Захарова
Мария Захарова
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