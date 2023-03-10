Толкнувший подростка под поезд мужчина признал вину

Ему предъявлено обвинение

Мужчине, который накануне толкнул подростка под поезд в московском метро, предъявили обвинение в покушении на убийство.

Решается вопрос о его аресте, сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале. Обвиняемому проведут психолого-психиатрическую экспертиза.

Москвич признал свою вину, сообщили в пресс-службе столичного ГСУ СК.

Инцидент на станции "Киевская" произошел в четверг вечером. Мужчина 1961 года рождения толкнул 15-летнего подростка под колеса приближающегося поезда. Подросток успел сгруппироваться перед падением под поезд и сильно не пострадал. Машинист применил экстренное торможение.

Мужчина стоит на учете в психоневрологическом диспансере. СК сейчас изучает документацию больницы, где лечился мужчина. На допросе мужчина не смог объяснить мотивы поступка.

"Сам не понимаю.... Конфликтной ситуации не было", - сказал он.

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