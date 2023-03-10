Украина потребовала продления зерновой сделки на неограниченный срок

Россия неоднократно указывала на провалы в ее реализации

Украинские власти настаивают на продлении зерновой сделки на неограниченный срок. Такое заявление сделал в пятницу, 10 марта, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак.

Чиновник заверил, что Киев выполняет все свои обязательства, согласованные с ООН и Турцией в рамках зерновой сделки, а все партнеры Украины "отлично знают об этом".

Киев выступает за продление "зерновой инициативы" на неограниченный срок, это один из пунктов представленной президентом Украины Владимиром Зеленским "формулы мира", отметил Ермак.

Глава офиса украинского президента также заявил, что Киев "активно консультируется" с постоянными и непостоянными членами Совета безопасности ООН, чтобы не допустить председательства России в Совбезе с апреля, сообщает РИА Новости.

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак ранее сообщил, что переговоры ООН и России в Женеве на следующей неделе будут проходить на высоком уровне, они будут касаться черноморской зерновой инициативы.

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