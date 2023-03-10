Финляндия выделила Украине 29 млн евро

Хельсинки активно поддерживают Киев

Финляндия направила Украине 29 млн евро на гуманитарную помощь и укрепление сотрудничества в целях развития. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказали в финском Министерстве иностранных дел.

В ведомстве уточнили, что Киев сам обратился к Хельсинки за финансовой поддержкой. Из выделенной суммы 15 млн евро пойдут на гуманитарную помощь, 14 млн евро — на поддержку Украины в сфере образования, окружающей среды и радиационной безопасности, а также на восстановление инфраструктуры.

Министр по делам внешней торговли и развития Финляндии Вилле Скиннари заявил, что "нам нельзя быть безразличными", поскольку "в разгар кризиса люди должны иметь доступ к продуктам питания, жилью и лекарствам, а дети — иметь возможность ходить в школу", сообщает ТАСС.

Ранее президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что Хельсинки не может передать Украине большое количество танков, несмотря на готовность внести свой вклад в поддержку Киева. Он объяснил это тем, что Финляндия граничит с Россией и не входит в НАТО.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"