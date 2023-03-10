В России с коронавирусом госпитализировали 1643 человека

Скончались 44 пациента

За сутки в России госпитализированы 1643 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 10311 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 14663 человека, скончались 44 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1327 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 132. В Санкт-Петербурге подхватил ковид 1291 человек, в Московской области – 126.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 22398867 случаев заболевания, зарегистрировано 396507 летальных исходов.

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