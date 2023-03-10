Минстрой предложил возводить девятиэтажки из дерева

Проработка этой инициативы уже идет

Деревянные девятиэтажки могут начать строить в России. Об этом рассказал в пятницу, 10 марта, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Глава Минстроя отметил, что "в экспертизе России находится документация уже на девятиэтажные объекты, которые будут, возможно, строить". Проработку нормативной базы министерство ведет совместно с МЧС и Роспотребнадзором.

Файзуллин допустил, что уже в течение 2023 года будет завершена эта работа, сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что несмотря на все текущие сложные вопросы и вызовы сегодняшнего дня, планы по вводу в эксплуатацию ключевых объектов социальной сферы и инфраструктуры, а также по строительству жилья в стране последовательно выполняются.

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