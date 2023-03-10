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Парламент Грузии проголосовал против законопроекта об иноагентах

11:40
  • пятница
  • 10 марта 2023

Документ официально отозван

Парламент Грузии во втором чтении проголосовал против принятия закона об иноагентах, вызвавшего массовые протесты.

Один депутат проголосовал за закон, против – 35, 58 воздержались, передает РИА Новости со ссылкой на спикера парламента Шалву Папуашвили.

7 марта в Тбилиси начались массовые протесты против принятия закона об иноагентах, которые переросли в стычки с полицией. Противники инициативы посчитали принятие законопроекта отклонением от прозападного курса страны.

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