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Москвичам пообещали существенное потепление в выходные

11:59
  • пятница
  • 10 марта 2023

Погода пока очень неустойчивая

Потепление до плюс 5 градусов и дождь ожидается в Москве в предстоящее воскресенье, в Подмосковье потеплеет до плюс 7 градусов. Об этом рассказал в пятницу, 10 марта ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
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Метеоролог отметил, что в воскресенье температура продолжит повышаться, осадки уже будут идти преимущественно в виде дождя, и при этом сохранится порывистый юго-восточный ветер со скоростью 5-10 м/с.

При этом прогнозируется плюс 1-3 градуса в столице и от минус 1 до плюс 4 градусов в области ночью, а днем в воскресенье ожидается плюс 3-5 градусов, по области плюс 1-7 градусов.

В субботу в столице ожидается морозная погода до минус 2 градусов и минус 3 градусов в области, а также метель, сообщает ТАСС.

Несмотря на то, что по календарю прошла уже целая декада первого весеннего месяца, погодные условия остаются зимними. Сугробы в Москве выросли до 42 см на главной метеостанции столицы к утру 9 марта — это новый рекорд зимы и "еще один подарок от погоды к 8 марта", рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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