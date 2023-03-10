Гознак назвал преждевременными сообщения о возобновлении выпуска биометрических паспортов

Ведомство прокомментировало сообщения СМИ
Гознак изготавливает биометрические паспорта по полученным ранее заявкам, говорить об их производстве в обычном режиме преждевременно.
"О возобновлении приема заявок на получение заграничных паспортов нового поколения сообщит МВД России", - сообщили в ведомстве.
10 марта telegram-канал Baza написал, что в России печать биометрических загранпаспортов возобновилась в стандартном режиме, однако из-за скопившихся заявок срок получения может быть увеличен.
Выдача загранпаспортов нового образца не осуществляется со 2 февраля. Временная приостановка связана с возросшим спросом на загранпаспорта и на микросхемы, используемые при их производстве.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"