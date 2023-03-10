ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Папа Франциск счел Путина "культурным человеком"

12:19
  • пятница
  • 10 марта 2023

Ватикан предлагал посредничество в разрешении конфликта на Украине

Папа Римский Франциск I заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которого считает "культурным человеком".
Ватикан извинился перед Россией за слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

По словам понтифика, за немногим более чем сто лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы и "нынешняя тоже мировая". Конфликт на Украине начинался "по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война", поскольку "все крупные державы втянуты в нее", отметил Франциск.

Полем битвы, как указал глава Римско-католической церкви, является Украина, причем "там борются все" и "там есть имперские интересы, не только российской империи, но и империй с других сторон". Такие "имперские интересы" оттесняют на второй план интересы народов, подчеркнул Франциск в интервью газете La Reppublica.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал, что глава Римско-католической церкви Франциск хотел бы лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом каких-либо конкретных планов относительно подготовки такого визита Франциска в Москву нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
Владимир Путин и Папа Римский Франциск
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.