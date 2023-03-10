Папа Франциск счел Путина "культурным человеком"

Ватикан предлагал посредничество в разрешении конфликта на Украине

Папа Римский Франциск I заявил, что готов встретиться с президентом России Владимиром Путиным, которого считает "культурным человеком".

По словам понтифика, за немногим более чем сто лет произошли три мировые войны: 1914-1918 годы, 1939-1945 годы и "нынешняя тоже мировая". Конфликт на Украине начинался "по кусочкам, и теперь никто не может сказать, что это не мировая война", поскольку "все крупные державы втянуты в нее", отметил Франциск.

Полем битвы, как указал глава Римско-католической церкви, является Украина, причем "там борются все" и "там есть имперские интересы, не только российской империи, но и империй с других сторон". Такие "имперские интересы" оттесняют на второй план интересы народов, подчеркнул Франциск в интервью газете La Reppublica.

Ранее председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов рассказал, что глава Римско-католической церкви Франциск хотел бы лично обсудить с российским лидером Владимиром Путиным мирное урегулирование конфликта на Украине. При этом каких-либо конкретных планов относительно подготовки такого визита Франциска в Москву нет.

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