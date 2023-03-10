Генсек ШОС рассказал о процессе вступления Белоруссии и Ирана

Белоруссия еще в 2015 году получила статус наблюдателя ШОС

Процесс вступления Минска и Тегерана в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) идет успешно. Об этом в пятницу, 10 марта, заявил генеральный секретарь ШОС Чжан Мин.

Политика попросили прокомментировать процесс интеграции в объединение государств, пока обладающих статусом наблюдателей.

Чжан Мин заявил, что "процесс вступления Белоруссии и Ирана до сих пор идет успешно", сообщает ТАСС.

В сентябре 2022 года в Самарканде прошел саммит ШОС, на котором были приняты совместная декларация и около 40 документов, в том числе комплексный план по реализации договора о долгосрочном добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Помимо восьми полноправных государств – членов, объединяющих половину населения планеты и треть мирового ВВП, в ШОС состоят четыре наблюдателя: Афганистан, Иран, Монголия и Белоруссия.

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