При отделке станций БКЛ были использованы уникальные для метростроения материалы

Применялось около десяти видов натурального камня

При отделке станций Большой кольцевой линии (БКЛ) подземки были использованы уникальные для метростроения материалы. Об этом рассказал заммэра Москвы Андрей Бочкарёв.

Так, был применен стеклофибробетон, который повышает художественную выразительность объекта, а также искусственный камень – кварцевый агломерат.

"Этот материал обладает хорошей износостойкостью и прочностью, а также позволяет задействовать при отделке широкую гамму цветов", – отметил Бочкарёв.

Он добавил, что при отделке станций метро применялось около десяти видов натурального камня. Это Балтийский, Сибирский, Шимановский, Камбулатовский гранит, Габбро и Лабрадорит и многое другое.

Генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов добавил, что помимо уникальных материалов станции БКЛ отличают и технологии отделки.

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