Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"

Там будут пешеходная, беговая и велосипедные дорожки

Велопешеходный мост через Яузу свяжет Леоновскую рощу и Свибловские пруды. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Отмечается, что объект пройдет вдоль берега реки под мостами МСД и МЦК. "Тут будут пешеходная, беговая и велосипедные дорожки. Кроме того, появится наземный переход на улицу Вильгельма Пика", - сообщил мэр.

Сергей Собянин также рассказал о благоустройстве территории в поймах рек Яуза и Чермянка, которое ведется с 2016 года. В порядок приведены уже девять участков будущего парка.

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