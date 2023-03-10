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Песков рассказал о ручейках трезвого мышления на Украине

13:01
  • пятница
  • 10 марта 2023

Отношения Москвы и Киева неизбежны

Преждевременно говорить о возможности мирного урегулирования на фоне роста числа украинцев, выступающих за переговоры с Россией.

Об этом в пятницу, 10 марта, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя призывы ряда украинцев к миру.  

"Честно говоря, пока преждевременно так считать, но то, что, несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения все равно в стране остаются ручейки трезвого мышления", - подчеркнул представитель Кремля (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что нормализация двусторонних отношений неизбежна, так как Украина и Россия – соседи.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что все больше украинцев, в том числе живущих в западных областях страны, выступают за мирные переговоры с Россией.

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