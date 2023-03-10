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Кремль предупредил о рисках провокаций против Абхазии и Южной Осетии

12:59
  • пятница
  • 10 марта 2023

В Грузии прошли массовые беспорядки

Риски провокаций в отношении Абхазии и Южной Осетии на фоне ситуации в Грузии, безусловно, есть. Такое заявление сделал в пятницу, 10 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Грузинская оппозиция запланировала новый митинг у стен парламента

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что ситуация, которая стала триггером волнений в Грузии, не имеет отношения к Российской Федерации, однако "чья-то рука старательно пытается добавить антироссийские элементы".

В Москве внимательно и с озабоченностью наблюдают за провокациями в Грузии, цитирует Пескова РИА Новости.

После внесения на рассмотрение парламента Грузии закона об иностранных агентах по стране прокатилась волна беспорядков и столкновений протестующих с полицией. После этого партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" приняла решение отозвать законопроект об иностранных агентах из парламента.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас предупредил, что пока в Грузии "власть отступила под грубым давлением", однако "завтра давление станет только сильнее".

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