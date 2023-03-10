Мишустин обсудил итоги работы Рослесхоза

Премьер встретился с главой ведомства Иваном Советниковым

Бюджет охраны лесов от пожаров в текущем году составит 14,2 миллиарда рублей. Об этом заявил сегодня Михаил Мишустин в ходе рабочей встречи с руководителем Федерального агентства лесного хозяйства Иваном Советниковым.

Они обсудили реализацию федерального проекта и подвели итоги работы Рослесхоза. За счёт дополнительного финансирования увеличено количество сотрудников пожарных станций и парашютистов. А в Красноярске сформирован федеральный лесопожарный центр "Север", сообщает "ТВ Центр".

В прошлом году площадь очагов возгорания сократилась в три раза - с десяти до 3,3 миллиона гектаров. Как отметил премьер, первостепенное значение имеет предупреждение ситуации. Очень важна система мониторинга. Особое внимание уделяется и лесовосстановлению.

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