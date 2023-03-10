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Гранты Президентского фонда культурных инициатив получит 881 проект

14:53
  • пятница
  • 10 марта 2023

Лидеры по числу поддержанных проектов - Москва и Петербург

Ещё свыше 800 творческих проектов будут реализованы благодаря грантам Президентского фонда культурных инициатив. Их обладателей объявили сегодня в Москве, сообщает "ТВ Центр".

В столице подвели итоги первого в этом году конкурса. За признание жюри боролись авторы самых разных проектов со всей страны, в том числе из новых регионов. Всего было подано почти 9 тысяч заявок.

В списке победителей оказались как организаторы масштабных театральных гастролей, так и авторы небольшой детской студии анимации. Лидеры по числу поддержанных проектов традиционно Москва и Санкт-Петербург, но впервые, по словам организаторов, ярко заявили о себе также Дальний Восток и республики Северного Кавказа.

"Победила 881 заявка на сумму 3 миллиарда 695 миллионов рублей. Я поздравляю победителей. Впервые софинансирование превысило 100 процентов и составило 3,7 миллиарда рублей. Это уже 8-й конкурс, уже есть победители, которые неоднократно побеждали и есть те, кто добился успеха с седьмой попытки. Их я особенно поздравляю и сообщаю что до 20 марта идет прием заявок на 9-й конкурс Президентского фонда культурных инициатив. Участвуйте и побеждайте!", - отметил Роман Карманов, генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив.

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Президентский фонд культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив
Президентский фонд культурных инициатив
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