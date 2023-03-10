Толкнувший подростка под поезд в метро дал показания

Ему предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу

В пятницу в Черемушкинском суде Москвы изберут меру пресечения 61-летнему Владимиру Кизику, который накануне днем в столичном метро толкнул под прибывающий поезд 15-летнего подростка. Только чудом тот остался жив. Злоумышленнику уже предъявлено обвинение. Кроме того, следователи провели обыски в психиатрической больнице имени Алексеева, где задержанный периодически проходил лечение.

Всё произошло задолго до часа пик. На "Киевской", конечно, всегда оживлённо. Но в 16:15 обстановка была абсолютно спокойной. Ничем не примечательный пожилой мужчина к ужасу пассажиров резко толкает подростка в спину, и тот падает на пути под несущийся состав.

На кадрах хорошо видно, как одни пассажиры моментально скрутили нападавшего, прижали к стене - до прибытия полиции. Другие - окружили мальчика, пытаясь чем-нибудь ему помочь. К счастью, обошлось без серьёзных травм.

"Пятнадцатилетний подросток жив, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Злоумышленник задержан. Прокуратура Московского метрополитена контролирует установление обстоятельство произошедшего, а также ход и результат расследования уголовного дела, возбужденного по факту покушения на убийство", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефёдова.

Во время допроса мужчина сразу дал признательные показания и раскаялся. Правда, внятно объяснить своё чудовищное поведение не смог. Путаным показаниям вскоре нашлось медицинское объяснение.

"Предварительно установлено, что подозреваемый неоднократно обращался в больницу за психиатрической помощью", - отметила Юлия Иванова, старший помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Главного следственного управления СК России по Москве.

Задержанному мужчине предстоит пройти психолого-психиатрическую экспертизу. Сотрудников больницы, в которой он лечился, тоже проверят. На предмет халатности.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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