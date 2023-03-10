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На трассе в Серпухове задержали мужчину с наркотиками

15:18
  • пятница
  • 10 марта 2023

Он вызвал подозрение у сотрудников Госавтоинспекции

12 пакетов метилэфедрона общей массой шесть килограммов обнаружили полицейские в подмосковном Серпухове. На федеральной трассе М-2 они остановили водителя для проверки документов, но мужчина заметно нервничал, чем вызвал подозрение.

Предположения сотрудников Госавтоинспекции оказались не напрасными. При осмотре машины они обнажили пачку пятитысячных купюр, записную книжку с контактами, по всей видимости, нужных людей, а в мешке оказались полимерные пакеты с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это наркотики. Причём, сам задержанный якобы предполагал, что везёт совсем другой товар.

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