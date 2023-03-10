Государственная ветеринарная служба Москвы отмечает 90-летие

Специалисты постоянно проводят профилактику заразных болезней животных

90-летие отмечает сегодня Государственная ветеринарная служба Москвы. Тогда, в 1933 году, она называлась ветеринарным отделом и включала в себя 10 лечебниц и одну лабораторию.

Сейчас это 26 клиник и 50 лабораторий, оснащенных самой современной техникой. Ветслужба отвечает за биобезопасность города. Специалисты постоянно проводят профилактику заразных болезней животных, многие из которых опасны и для человека.

Кроме того, ветслужба следит за качеством продуктов в магазинах и на рынках, проверяет состояние окружающей среды и, конечно, оказывает помощь питомцам.

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