В Музее истории литературы открылась посвященная Булгаковым экспозиция

В новом музейном пространстве можно увидеть первые рукописи романа "Мастер и Маргарита"

Сегодня, в день памяти Булгакова, в Москве открылось новое пространство. В Музее истории российской литературы имени Даля устроили не просто экспозицию, а настоящую квартиру, где можно почувствовать атмосферу мистических 30-х, когда Михаил Афанасьевич и написал свой великий "закатный роман".

В этом Писательском доме Литературного музея - новые жильцы! По соседству с Мандельштамами и Платоновыми теперь еще и Булгаковы!

"Мы подумали - а что, если придумать музей, где соседями оказываются писатели, которые в реальной жизни соседями буквально не были? А вот соседями по времени они были", - рассказал Дмитрий Бак, директор Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля.

95 лет назад - в 1928-м - Михаил Булгаков начал работу над "Мастером и Маргаритой". И в новом музейном пространстве, в гостях у Булгаковых, можно увидеть первые рукописи и редакции романа. Тогда он еще назывался "Князь тьмы".

В камерном пространстве выставки переплелись и история создания романа, и личная история - знакомства и любви Мастера и Маргариты - Михаила Булгакова и Елены Шиловской. Благодаря ей уже спустя годы и был опубликован роман - сначала в журнале "Москва".

Есть и мемориальные вещи - мебель из последней квартиры писателя в Нащокинском переулке. Книжный шкаф, секретер, письменный стол. И еще одна удивительная, буквально чудом сохранившаяся реликвия – манжета. С автографом писателя. Одно из его произведений так и называется - "Записки на манжетах".

Новое булгаковское пространство откроется и в районе Арбата - в Большом Афанасьевском переулке. Пять лет назад помещение районной библиотеки присоединили к Музею Булгакова. А сейчас после масштабного ремонта тут появилась возможность не только устраивать выставки. Здесь будет лекторий, булгаковский киноклуб, музыкальная гостиная.

"Мы все знаем, что Михаил Афанасьевич очень любил оперу, музыку, соответственно у нас есть старинный рояль, у нас есть хороший музыкальный фонд, и есть лингафонный кабинет, пластинки, проигрыватель - такая уютная зона, где можно посидеть, отдохнуть, послушать музыку", - рассказала Валентина Агафонова, директор государственного музея М.А.Булгакова.

А уличными экскурсиями по булгаковским местам планируют связать все три пространства музея - и научный центр в Большом Афанасьевском, и "нехорошую квартиру" на Садовой и "счастливую" на Большой Пироговской.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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