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Песков призвал не преувеличивать число уехавших россиян

13:22
  • пятница
  • 10 марта 2023

Нельзя считать это общей тенденцией, отметили в Кремле

Некоторая часть населения России с легкостью меняет место жительства, но это не общая тенденция. Такое заявление сделал в пятницу, 10 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Журналисты попросили его прокомментировать тезис о том, что некоторые граждане России после объявления частичной мобилизации уехали в Грузию, а на фоне волнений в этой стране начался обратный процесс.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "конечно же, здесь не нужно особо преувеличивать количество этих людей", однако такие есть.

Песков отметил, что россияне свободны в передвижения по миру и "искать счастье на стороне" им не мешают. Однако, по мнению чиновника, лучше находиться там, где не сжигают флаги твоей страны, сообщает ТАСС.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что из россиян, которые покинули страну после начала спецоперации, более 60% вернулись и работают вновь на тех предприятиях, где трудились раньше. При этом политик подчеркнул, что если "кто-то оттуда льет грязь на нашу страну, на государство, оскорбляя людей, военных, конечно, надо за это наказывать, это недопустимо".

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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