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ВС России поразили украинский ЗРК С-300 в ДНР

13:29
  • пятница
  • 10 марта 2023

В районе населенного пункта Петропавловка

Российские военные поразили украинский зенитный ракетный комплекс С-300 в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Удар нанесен оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.

"В районе населенного пункта Петропавловка ДНР поражен украинский зенитный ракетный комплекс "С-300", - говорится в сводке ведомства.

Кроме того, ВС России нанесли поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127-ми районах.

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