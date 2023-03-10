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Россия продолжит бороться с блокировкой своих активов за рубежом

13:40
  • пятница
  • 10 марта 2023

Такие действия незаконны, подчеркнул Песков

Россия считает блокировку своих активов другими странами попранием международного права и посягательством на собственность. Такое заявление сделал в пятницу, 10 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Официальный представитель Кремля подчеркнул, что "мы все эти блокировки не воспринимаем", поскольку это посягательство на государственную и частную собственность, а значит, и на основы мировой экономики.

Это нелегитимно и незаконно, мы будем с этим бороться, предупредил Песков.

Что касается инициатив и попыток Евросоюза заморозить большую часть российских активов, "пусть с этими проблемами разбираются сами европейцы", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности постоянного представителя России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что любая форма отъема замороженных на Западе российских средств противоречит нормам международного права, рано или поздно эти активы придется возвращать.

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