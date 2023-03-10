НАК отчитался о предотвращенных в 2022 году терактах

В прошедшем году увеличилось количество террористических проявлений

В 2022 году в России было предотвращено 64 теракта и 54 преступления террористической направленности. Об этом рассказали в пятницу, 10 марта, в Национальном антитеррористическом комитете (НАК).

В ведомстве рассказали, что также в 2022 году была пресечена деятельность 68 законспирированных ячеек международных террористических организаций

При этом значительно увеличилось количество террористических проявлений, прежде всего в приграничных регионах, расположенных в Центральном и Южном федеральных округах. НАК называет это следствием преступной диверсионно-террористической деятельности украинских спецслужб, проводимой при поддержке стран Запада.

В условиях современных угроз комитетом и субъектами общегосударственной системы противодействия терроризму принимаются все возможные меры по организации эффективной борьбы и профилактики терроризма, цитирует сообщение НАК "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала в Свердловской области злоумышленников, которые за вознаграждение от украинских неонацистов устраивали теракты на железнодорожной инфраструктуре. В ходе допроса задержанные признались в поджоге электрощитовых на железной дороге. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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