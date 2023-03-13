Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака

Время сдвинуться с мертвой точки

Овны

До 21 марта не стоит принимать важных решений, но сегодня можно обдумывать свои дальнейшие планы. Опирайтесь при этом на интуицию и ощущения, а не на логику.

Тельцы

Сегодня вы сильны сами по себе, а если к вам подключатся друзья - вы будете очень влиятельны. Обязательно вкладывайтесь в свои товарищеские связи.

Близнецы

Вы неожиданно найдете новых единомышленников на работе. Люди, которых вы не замечали, окажут вам помощь и поддержку, и скорее всего это будут женщины.

Раки

Отправляйтесь на шопинг, сегодня отличный день для покупки вещей для души. Это могут быть книги, блокноты, товары для вашего хобби, символы фэн-шуй, свечи.

Львы

Сегодня хорошо дарить и получать подарки. Если у вас есть потребность в этом, можете организовать обмен сюрпризами или составить список покупок для всей семьи.

Девы

Забавный день, когда каждый представитель этого знака может влюбиться! Решайте сами, нужна ли вам новая романтическая история, но сегодня у вас есть шанс встретить "своего" человека.

Весы

Подумайте, чего можно достичь, если вы измените некоторые привычки. Начнете раньше или позже вставать, измените что-то на рабочем месте.

Скорпионы

Луна заканчивает путь по вашему знаку, даря на прощание несколько приятных новостей или событий. Возможно, вы получите приглашение на свидание.

Стрельцы

Вам можно приступать к решению сложных, запутанных вопросов. Разумеется, быстро сделать это не получится, но первые догадки придут к вам уже сегодня.

Козероги

Какие-то дела сдвинутся с мертвой точки, вам станет буквально легче дышать. Не забудьте поблагодарить всех, кто принесет вам радость сегодня!

Водолеи

Обдумывайте, как вам начать больше зарабатывать - сегодня планеты будут помогать в этом. Решение принимать пока рано, но можно собирать информацию.

Рыбы

Хороший день для тех, кто считает важным сделать что-то полезное для своего здоровья. Восстановить энергетику помогут водные процедуры, долгая прогулка.

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