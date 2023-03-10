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Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ЕАЭС

13:53
  • пятница
  • 10 марта 2023

Докладчиком выступил Сергей Лавров

В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.

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"Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений - о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по Евразэс. Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня", - сказал глава государства, открывая совещание.

Докладчиком выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Евразийский экономический союз - это международное объединение, созданное с целью стабильного развития национальных экономик стран-союзников и осуществление свободного товарооборота между ними. В него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.

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