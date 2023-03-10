Путин обсудил с Совбезом развитие отношений с ЕАЭС

Докладчиком выступил Сергей Лавров
В пятницу президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности, сообщила пресс-служба Кремля.
"Мы сегодня поговорим о развитии отношений на одном из наших важнейших направлений - о развитии отношений с нашими ближайшими соседями и союзниками по Евразэс. Много аспектов, которые постоянно находятся в поле нашего внимания, но есть отдельные темы, которые мы договаривались обсудить именно сегодня", - сказал глава государства, открывая совещание.
Докладчиком выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Евразийский экономический союз - это международное объединение, созданное с целью стабильного развития национальных экономик стран-союзников и осуществление свободного товарооборота между ними. В него входят Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения и Киргизия.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"