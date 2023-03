Лавров предупредил о последствиях прекращения следствия по СП

Расследование теракта необходимо довести до конца

В случае блокировки расследования по "Северным потокам" Москва ответит Западу за прямое покушение на свою собственность.

Об этом в пятницу, 10 марта, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в эфире программы "Большая игра".

"Это грубейшая террористическая атака не останется нерасследованной. Если будет заблокировано расследование, объективное, беспристрастное, которое будет транспарентным, конечно, мы будем думать, как отвечать Западу на эту прямую атаку, прямое покушение на нашу собственность, по большому счету", - заявил он (цитата по РИА Новости).

7 марта в американских СМИ появились сообщения о новых разведданных США, который свидетельствуют о причастности к подрывам "Северных потоков" некой проукраинской группировки. Источники The New York Times заявили, что взрывчатка была заложена с помощью опытных водолазов. Накануне источники The Telegraph сообщили, что к подрывам может быть причастен украинский бизнесмен, его имя не назвали.

В Кремле назвали эти публикации скоординированным вбросом в СМИ с целью отвлечь внимание. Россию по-прежнему не допускают к расследованию, указал Песков.

