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Лавров уличил США и ЕС в лицемерии

14:21
  • пятница
  • 10 марта 2023

Так министр оценил реакцию Запада на события в Грузии и в Молдавии

Оценки происходящего в Грузии со стороны Евросоюза очевидно лицемерны. Такое заявление сделал в пятницу, 10 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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Как отметил глава МИД России, протесты в Грузии напоминают киевский "майдан", поскольку законопроект об иностранных агентах, вызвавший протесты в Грузии, стал поводом для попытки силовой смены власти. При этом Брюссель демонстрирует совершенно иное отношение к происходящему.

Лавров также прокомментировал в эфире Первого канала разную реакцию США на события в Грузии и в Молдавии, заявив, что она "вызывает лишь улыбку".

Дипломат отметил, что "в Грузии оппозиция не то, что ей можно, она обязана делать то, что она хочет, а в Молдове протесты против действующей власти осуждаются, потому что оппозиция в Грузии отражает западные интересы, а оппозиция в Молдове отражает иные интересы, а западные интересы отражает правительство и президент".

После внесения на рассмотрение парламента Грузии закона об иностранных агентах по стране прокатилась волна беспорядков и столкновений протестующих с полицией. После этого партия "Грузинская мечта — Демократическая Грузия" приняла решение отозвать законопроект об иностранных агентах.

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