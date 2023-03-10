Следователи выясняют подробности драки в школе на востоке Москвы

Пострадал старшеклассник

Столичные следователи и прокуратура выясняют обстоятельства ЧП в школе "Новокосино" на востоке города. Между старшеклассниками произошла драка, в итоге один из учеников оказался в больнице.

Инцидент произошёл накануне утром. Драка завязалась в коридоре, по некоторым данным, из-за спора в чате. Произошедшее на мобильный телефон сняли учащиеся школы.

В частности, видно, когда один из мальчиков уже лежит на полу, но его продолжают бить. Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

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