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Следователи выясняют подробности драки в школе на востоке Москвы

15:03
  • пятница
  • 10 марта 2023

Пострадал старшеклассник

Столичные следователи и прокуратура выясняют обстоятельства ЧП в школе "Новокосино" на востоке города. Между старшеклассниками произошла драка, в итоге один из учеников оказался в больнице.

Инцидент произошёл накануне утром. Драка завязалась в коридоре, по некоторым данным, из-за спора в чате. Произошедшее на мобильный телефон сняли учащиеся школы.

В частности, видно, когда один из мальчиков уже лежит на полу, но его продолжают бить. Пострадавший госпитализирован с черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости.

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Драка в школе
Драка в школе
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