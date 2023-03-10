Китай подтвердил курс на сотрудничество с Россией

Москва и Пекин продолжат укреплять отношения

Глава китайской дипломатии Ван И во время визита в Москву четко подтвердил преемственность Пекина в отношении курса на сотрудничество с Россией. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД России отметил, что КНР подтвердила нацеленность на "сотрудничество с Россией, реализацию перспективных двусторонних проектов и ответственное совместное поведение на международной арене, где мы осознаем, как много зависит от роли России и Китая в обеспечении стабильности обстановки".

При этом российский министр в эфире Первого канала выразил уверенность в том, что "санкционное давление на Китай будет только нарастать, это практически анонсировано".

10 марта президент России Владимир Путин направил Си Цзиньпину телеграмму с поздравлениями по случаю переизбрания на пост председателя КНР. Российский лидер отметил, что в России высоко ценят его личный вклад в упрочение отношений между двумя странами. Стороны обеспечат наращивание плодотворного российско-китайского сотрудничества в самых различных сферах, подчеркнул Путин.

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