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Россиянина Меля освободили из литовской тюрьмы

14:56
  • пятница
  • 10 марта 2023

Он был в заключении девять лет

Незаконно осужденный в Литве по делу о событиях 1991 года россиянин Юрий Мель освобожден из тюрьмы и вернулся в Россию.

Об этом в пятницу, 10 марта, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Мель провел в литовских тюрьмах девять лет.

"Как известно, он был незаконно осужден в Литве в рамках сфабрикованного политического дела о трагических событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года. Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм", - написала дипломат в своем telegram-канале.

Неоднократные обращения об отмене приговора или его смягчения были отклонены, подчеркнула Захарова.

13 января 1991 года в столице Литвы произошли столкновения между советскими военными и сторонниками независимости республики. Юрия Меля задержали 13 марта 2014 года на пункте пропуска Панемуне. Его признали виновным в преступлениях против Литвы и военных преступлениях

В декабре 2020 года СКР предъявил заочное обвинение судьям из Литвы, которые вынесли приговор россиянам, в том числе Мелю, по делу о событиях 1991 года в Вильнюсе.

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