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Киев назвал предполагаемые сроки контрнаступления ВСУ

14:57
  • пятница
  • 10 марта 2023

Для этого требуется дальнобойное западное вооружение

Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут перегруппировываться в течение следующих двух месяцев. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк.

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В Артёмовске сложилась критическая ситуация для ВСУ

По словам чиновника, ситуация в Артемовске станет для украинских военных "стратегическим успехом" даже в случае отступления, поскольку их задача — измотать противника, а затем сосредоточиться в другом месте.

Для перегруппировки ВСУ нужны ракеты большой дальности и увеличение поставок тяжелых артиллерийских снарядов калибра 155 мм, а после этого, по словам Подоляка, украинская армия может перейти в контрнаступление, сообщает РБК.

Ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) усиливает группировку своих войск в Артемовске, чтобы предотвратить полное окружение города российскими силами.

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