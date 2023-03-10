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Лавров счел невозможным возвращение к прежнему миропорядку

15:19
  • пятница
  • 10 марта 2023

Положение в мире изменилось

После завершения событий на Украине возврата к старому миропорядку быть не может. Такое заявление сделал в пятницу, 10 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Дипломат рассказал в эфире Первого канала, что "Запад действительно для себя решил, что это война не на жизнь, а на смерть", поэтому "в отношении России употребляются предельно агрессивные выражения, предельно агрессивная риторика и действия, которые выражаются прежде всего в незаконных беспрецедентных санкциях".

В ответ на вопрос о том, возможно ли после завершения конфликта на Украине возвращение к былому миропорядку, Лавров заявил, что, "конечно, возврата к старому быть не может".

Ранее директор департамента внешнеполитического планирования Министерства иностранных дел России Алексей Дробинин заявил, что большинство стран мира рассматривают действия России на Украине через призму восстановления исторической справедливости. По словам дипломата, специальная военная операция России придала импульс для качественного преображения ситуации в мире и формирования нового миропорядка, основанного на многополярности.

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