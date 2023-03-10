Макрон и Сунак обсуждают "растущую угрозу" со стороны Москвы

С протестующими в своей стране президент Франции встречаться при этом отказался

Поездку Эмманюэля Макрона в Конго и так окрестили провальной - общего языка с коллегой Феликсом Чисекеди найти, мягко говоря, не удалось. А тут еще видео слили в сеть, на котором не слишком уже трезвый президент Франции отмечает свое дипломатическое поражение в местном ночном клубе. Горе пивом заливает.

В Пятой Республике такое поведение Макрона тут же назвали безответственным. Ведь пока он развлекался в командировке, страну охватили масштабные протесты. Поводом к народному недовольству послужила реформа, которую сам же президент и инициировал. Предложил повысить пенсионный возраст с 62 до 64 лет. Как заявлено, это поможет Франции серьезно сэкономить и к 2027 году выйти на безубыточность. Однако протестующие никак не могут понять: почему на поддержку Киева деньги во французском бюджете есть, а на собственных граждан - не хватает. В толпе все чаще замечают людей вот с плакатами "Не хотим работать на Украину".

Сегодня в стране и вовсе транспортный коллапс. Из-за общенациональной забастовки нарушено железнодорожное сообщение между крупными городами - каждый второй рейс отменен. Профсоюзы запросили встречу с Макроном. И им ответили: президент к диалогу готов, но вот конкретно сейчас времени нет. Есть дела поважнее - например, обсудить новые поставки оружия Киеву на встрече с британским премьером Риши Сунаком.

Наверное, Владимир Зеленский, глядя на эти кадры, обзавидовался. Так нежно Макрон его не обнимал. После длительной размолвки, связанной с "брекзитом", Париж и Лондон снова готовы полюбить друг друга, пишут СМИ.

"Предметом разногласий между двумя странами являются и экономические последствия Brexit, и усилия Франции по контролю за потоком мигрантов, желающих добраться до английских берегов. У Сунака мало козырей в рукаве: президент Франции не может смириться с тем, что британцы оттесняют мигрантов во Францию. Тем не менее мы можем ожидать теплого совместного коммюнике", - пишет Liberation.

СМИ также сообщают, что лидеры могут договориться о совместной разработке дальнобойного оружия нового поколения, чтобы "противодействовать угрозе со стороны России". В нашем МИД отметили: хоть и будут следить за итогами встречи, однако конструктива не ждут.

Как, собственно, не ждут его давно и от немецких властей, которые вопреки растущему нежеланию населения Германии и дальше поддерживать Украину твердят, будто мантру, что мира можно добиться лишь одним способом - увеличивать объемы военной помощи. И это - когда даже на самой Украине, в том числе и в западных ее областях, все больше жителей выступает за мирные переговоры с Россией. О чем сообщил не кто-нибудь, а типичнейший "ястреб" - глава СНБО страны Алексей Данилов.

"Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России и так далее, несмотря на все пропагандистское оболванивание украинского населения, все равно в стране остаются какие-то ручейки такого трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений. А они неизбежны, потому что мы соседи", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Конечно, архитекторам кризиса - США - такая тенденция очень не нравится. Тем более, что назрела серьезнейшая проблема с финансированием этой прокси-войны против России. На поддержку Украины в 2024 году Белый дом запросил всего 6 миллиардов долларов из бюджета. Для сравнения: в году нынешнем на те же цели заложено 45 миллиардов. Причем дополнительное выделение денег Киеву сверх уже заявленных станет делом довольно трудным - республиканцы будут препятствовать проведению этих расходов через Конгресс.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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