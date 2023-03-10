Собянин: более 180 видов услуг предоставляется в ветеринарных клиниках Москвы

Сейчас в городе работают 26 госклиник для питомцев
90 лет назад была создана Государственная ветеринарная служба столицы. Об этом в Telegram рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.
Сейчас в городе работает 26 госклиник для питомцев. В них доступны более 180 видов услуг - в том числе УЗИ, ЭКГ и компьютерная томография.
Все данные о животных заносятся в автоматизированную систему - ВетАС. Там можно посмотреть назначения врачей, результаты анализов и напоминания о прививках.
За последние пять лет благодаря масштабной вакцинации в Москве в шесть раз сократились случаи заболевания бешенством. Занимается Госветслужба и профилактикой болезней, в том числе общих для животных и человека.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"