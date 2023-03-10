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Игорь Акинфеев вошел в рейтинг лучших вратарей мира

15:42
  • пятница
  • 10 марта 2023

Рейтинг составлен Международной федерацией футбольной истории и статистики

Советский и российский голкиперы Ринат Дасаев и Игорь Акинфеев попали в топ-50 вратарей мира за последние 35 лет по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (ИФФХС).

Дасаев занимает в этом списке 37-е место (57 рейтинговых очков), Акинфеев – 47-е (47).

Лучшим голкипером мира с 1987 года, по версии ИФФХС, является итальянец Джанлуиджи Буффон (357). В тройку лучших также вошли испанец Икер Касильяс 9260) и немец Мануэль Нойер (219), сообщается на сайте федерации.

Акинфеев выступал за сборную России по футболу с 2004 года, сыграл 112 матчей. В 2008 году он стал бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2018-м помог российской национальной команде добраться до четвертьфинала домашнего ЧМ.

В мае 2022 года московский футбольный клуб ЦСКА продлил контракт с Игорем Акинфеевым до конца сезона-2023/24.

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Игорь Акинфеев
Игорь Акинфеев
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