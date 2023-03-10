ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Россия предупредила о продолжении сотрудничества Киева и США по патогенам

15:59
  • пятница
  • 10 марта 2023

Москва уже подчеркивала опасность этой программы для всего мира

Украинские власти продолжают взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.
Минобороны предупредило о переносе биолабораторий США с Украины

Он напомнил, что в январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. При этом особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека).

Кириллов подчеркнул, что в типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США.

Это означает, что под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию, цитирует Кириллова РИА Новости.

Кроме того, Минобороны России опубликовало список из 37 человек - участников и руководителей американских военно-биологических программ на Украине. В нем фигурируют, в частности, начальник американского "Агентства боевой поддержки по противодействию оружию массового уничтожения" (DTRA) Риз Уильямс, генеральный директор инжиниринговой компании Black & Veatch Стивен Эдвартс, начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ и один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA Сергей Моргун, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов напомнил, что Москва многократно выражала обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью США в лабораториях за пределами американской территории. Однако многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения в отношении такой деятельности остаются без должной реакции по существу.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лаборатория
Лаборатория
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.