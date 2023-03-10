Москва уже подчеркивала опасность этой программы для всего мира

Украинские власти продолжают взаимодействие с Пентагоном, в том числе по передаче опасных патогенов. Об этом в пятницу, 10 марта, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Он напомнил, что в январе 2023 года правительство Украины утвердило новые требования по порядку учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов животного и растительного происхождения. При этом особое внимание в документе уделено международной перевозке авиационным транспортом веществ, имеющих наивысший класс опасности "А" (биологические агенты, которые могут вызвать инвалидизацию или гибель человека).

Кириллов подчеркнул, что в типовых шаблонах сопроводительных документов в качестве получателей и отправителей опасных биоматериалов указаны исключительно лаборатории или компании США.

Это означает, что под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере. Подобная деятельность может осуществляться в целях проведения провокаций с опасными патогенами с последующим возложением ответственности на Российскую Федерацию, цитирует Кириллова РИА Новости.

Кроме того, Минобороны России опубликовало список из 37 человек - участников и руководителей американских военно-биологических программ на Украине. В нем фигурируют, в частности, начальник американского "Агентства боевой поддержки по противодействию оружию массового уничтожения" (DTRA) Риз Уильямс, генеральный директор инжиниринговой компании Black & Veatch Стивен Эдвартс, начальник санитарно-эпидемиологического управления ВСУ и один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с DTRA Сергей Моргун, руководитель центра общественного здоровья Владимир Курпита.

Ранее постоянный представитель Российской Федерации при женевской штаб-квартире ООН Геннадий Гатилов напомнил, что Москва многократно выражала обеспокоенность в связи с военно-биологической деятельностью США в лабораториях за пределами американской территории. Однако многократные призывы к американской стороне дать исчерпывающие разъяснения в отношении такой деятельности остаются без должной реакции по существу.

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