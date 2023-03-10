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Метель ожидается в ночь на субботу в Москве

16:31
  • пятница
  • 10 марта 2023

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге

Метель и ветер до 20 метров в секунду ожидаются в ночь на субботу в Москве. Об этом сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

"В столице местами ожидаются снег, метель, усиление ветра с порывами до 15-20 метров в секунду. Возможно образование гололедицы, снежных заносов", - говорится в сообщении.

Автомобилистов призвали быть внимательными на дороге в непогоду, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

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